Молодой человек похитил денежные средства и ювелирное украшение у своей родственницы.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июле текущего года обвиняемый незаконно проник в дом своей родственницы, воспользовавшись её отсутствием, и похитил золотое кольцо и денежные средства. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, оценив ущерб в 4 тысячи рублей.Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину он признал. Похищенное ювелирное украшение было изъято полицейскими.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кольчугинский городской суд для рассмотрения по существу.