Экс-участник
телестройки Константин Иванов рассказал, что стало причиной расставания с
Александрой Гозиас. По его словам, у возлюбленной случился выкидыш незадолго до
их окончательного расставания.
Экс-участник
телестройки Константин Иванов рассказал, что стало причиной расставания с
Александрой Гозиас. По его словам, у возлюбленной случился выкидыш незадолго до
их окончательного расставания.
По словам мужчины, их
разрыв с Сашей назревал давно. Последней каплей стали тайные переписки девушки с
состоятельными поклонниками.
"В сети уже гуляют ее
переписки со спонсором. Узнав об этом общении, я разозлился, и мы расстались",
– цитирует Иванова StarHit.ru. также он объяснил, почему позже они сошлись
ненадолго вновь.
По его словам, это произошло
из-за того, что он пожалел избранницу. "Я не знал, но Саша при расставании была
беременна. Собственно, Саша об этом тоже не знала. Ей рассказали в больнице,
когда случился выкидыш. На следующий день Саша рассказала мне об этом. Мы
встретились, мне стало жалко ее", – поделился Константин.
Мужчина отметил, что
временное примирение со звездой "Дома-2" так ни к чему хорошему и не привело.
Несмотря на скандальное расставание, Иванов до
сих пор общается с Гозиас. Бывшие любовники даже делятся друг с другом
подробностями из личной жизни. Однако, если о своих победах на романтическом
фронте парень умалчивает, то Саша о своих увлечениях рассказывает с
удовольствием.
Напомним, ранее Иванов заявил, что из квартиры,
где они жили с Гозиас, стали пропадать его личные вещи. При этом он подчеркнул,
что девушка не вернула ему ключи от жилья.