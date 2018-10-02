Экс-участник телестройки Константин Иванов рассказал, что стало причиной расставания с Александрой Гозиас. По его словам, у возлюбленной случился выкидыш незадолго до их окончательного расставания.

Экс-участниктелестройки Константин Иванов рассказал, что стало причиной расставания сАлександрой Гозиас. По его словам, у возлюбленной случился выкидыш незадолго доих окончательного расставания.По словам мужчины, ихразрыв с Сашей назревал давно. Последней каплей стали тайные переписки девушки ссостоятельными поклонниками."В сети уже гуляют еепереписки со спонсором. Узнав об этом общении, я разозлился, и мы расстались",– цитирует Иванова StarHit.ru. также он объяснил, почему позже они сошлисьненадолго вновь.По его словам, это произошлоиз-за того, что он пожалел избранницу. "Я не знал, но Саша при расставании былабеременна. Собственно, Саша об этом тоже не знала. Ей рассказали в больнице,когда случился выкидыш. На следующий день Саша рассказала мне об этом. Мывстретились, мне стало жалко ее", – поделился Константин.Мужчина отметил, чтовременное примирение со звездой "Дома-2" так ни к чему хорошему и не привело.Несмотря на скандальное расставание, Иванов досих пор общается с Гозиас. Бывшие любовники даже делятся друг с другомподробностями из личной жизни. Однако, если о своих победах на романтическомфронте парень умалчивает, то Саша о своих увлечениях рассказывает судовольствием.Напомним, ранее Иванов заявил, что из квартиры,где они жили с Гозиас, стали пропадать его личные вещи. При этом он подчеркнул,что девушка не вернула ему ключи от жилья.