По госпрограмме «Земский доктор» специалистов трудоустраивают в сельскую местность

По госпрограмме «Земский доктор» специалистов трудоустраивают в сельскую местностьЗа этот год госпрограмма «Земский доктор» привлекла во Владимирскую область 13 докторов. Получается, что за 6 лет с начала этой программы в регион пришли 82 врача.По условиям программы, доктора до 50 лет, готовые не менее 5-ти лет проработать в сельской местности, получают миллион рублей.С начала 2018 года больше всего врачей пришло в Судогодский район. В местную больницу устроились четыре специалиста – гинеколог, анестезиолог, врач скорой помощи и терапевт.Врачебный коллектив пополнился и в Вязниках. Туда на работу пришли терапевт и педиатр. По одному терапевту добавилось в Камешковскую и Петушинскую районные больницы, а также в Городскую больницу Радужного. В Меленковскую и Юрьев-Польскую районные больницы устроились хирурги, а в Киржачскую районную больницу – анестезиолог, в Кольчугинскую центральную районную больницу пришел травматолог-ортопед.