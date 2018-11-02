Певица МакSим сообщила о смертельно опасном диагнозе. Популярная исполнительница сообщила, что у ее отца четвертая стадия рака.

Певица МакSим сообщила о смертельно опасном диагнозе. Популярная исполнительница сообщила, что у ее отца четвертая стадия рака.Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) рассекретила жуткий диагноз отца, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, видеозапись. На ролике запечатлен, по всей видимости, сам родитель артистки. Мужчина поет под гитару."Не выпускай🖐🏻 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 – головного мозга. Вроде все.. Папочка, как я рада, что мы это все прошли!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Марина Максимова.Певица сообщила и менее радостную новость. Оказывается, кроме ее отца Сергея Орефьевича, в больничной палате больше никого не осталось. "Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент.. Здесь и сейчас", – заключила исполнительница.Многочисленные поклонники поддержали артистку и пожелали ей и ее отцу крепкого здоровья. "Здоровья вам и всем вашим близким!", "Бог обязательно поможет! Марина, главное не теряйте веру. Здоровья и сил вашему папе,да и вообще всем вашим дорогим людям. И себя берегите. Вы замечательный человек", "берегите своих родных насколько хватит сил, а главное будьте рядом", "Дай Бог здоровья ему и терпения!! Это невероятно тяжело, но Вы молодец, что рядом с ним!! Бог поможет!", "Молодец дятька, все хорошо будет, еще внучек научит на гитаре играть!", "Марин, здоровья твоим родителям и долгих лет жизни. И ты береги себя, родная наша)" – прокомментировали пользователи Сети.Ранее певица сама боролась с болезнью. О загадочном недуге, который ей мешал жить и выступать, певица МакSим объявила летом. Она призналась, что вынуждена уйти со сцены из-за шума в ушах, головокружения и других пугающих симптомов. К счастью, уже в середине осени Марина дала концерт, дав понять, что смогла справиться с недугом.