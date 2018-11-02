Знаменательное событие в семье известного музыканта Александра Градского. 31 октября певец стал отцом четвертый раз – гражданская супруга Марина Коташенко родила ему сына. Малыша назвали Иваном.

Знаменательное событие в семье известного музыкантаАлександра Градского. 31 октября певец стал отцом четвертый раз – гражданскаясупруга Марина Коташенко родила ему сына. Малыша назвали Иваном.Марина Коташенко с маленьким Ваней пока в больнице – но, пословам врачей, чувствуют себя оба отлично. Малыш стал четвертым ребенком дляГрадского и вторым для его избранницы.Событие для поклонников звездной пары неожиданное -Александр не афишировал интересное положение Марины. Гражданская жена Градского– персона не особо публичная, больше времени проводит в США, чем в России. Такчто разглядеть изменения в ее фигуре фанаты просто не успели.Зато коллеги музыканта прекрасно все знали. Победительницашоу "Голос" Александра Воробьева невероятно рада за своегонаставника. "В сентябре мы были на дне рождения маленького Сашеньки, сынаАлександра Борисовича. И когда я увидела Марину с животом, я была оченьудивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме! Он являетсяотличным мотиватором для других, и это так здорово", – цитирует Александруиздание StarHit.Избранница Александра Градского младше его на 32 года -однако влюбленных разница в возрасте не смущает. "С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким неведомым мне моим достоинствам", – комментирует выбор Марины музыкант.Влюбленные вместе с 2003 года, в 2014-м у нихродился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть двое старших детей – 37-летнийДаниил и 32-летняя Мария.