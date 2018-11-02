Голкипер армейцев дал откровенное интервью рэперу Басте. В частности, Игорь Акинфеев признался, что в начале карьеры бегал за пивом по приказу старших игроков команды.

Голкипер армейцев далоткровенное интервью рэперуБасте. В частности, Игорь Акинфеев признался, что в начале карьеры бегал за пивом поприказу старших игроков команды.По словам футболиста,в ЦСКА была дедовщина, хотя за молодых игроков всегда вступался главный тренер Валерий Газзаев. За подобные "неуставные" отношенияон мог выгнать с занятия даже опытного игрока."Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударитьмолодого, то Георгиевич вступался… Дедовщина все равно так или иначепроявлялась", – поделился спортсмен. "Пару раз было такое: "Акинфей,сбегай за пивком". Ну что, приходилось бежать", – добавил он. При этомфутболист подчеркнул, что сейчас подобного уже нет.Также Игорьсообщил, что уже четыре года не заходит в интернет. "Не читаю спортивные сайты. Если зайдешь, то там за одну секунду нароешь столько всего…", – заявил футболист. Рассказал он и об отношении к съемкам в рекламе. "Отказалсяот многих рекламных контрактов. Я не суперзвезда, не ставлю себя выше всех", -отметил он, добавив, что съемки для него в тягость.Акинфеевпроводит всю карьеру в ЦСКА, несмотря на интерес к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". В интервью он подчеркнул,что ни о чем не жалеет. "У меняеще четыре года контракт с ЦСКА, потом еще на четыре. До 42 буду играть", – поделился1 октябряАкинфеев объявил об уходе из сборной России. Пословам игрока, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья.