Голкипер армейцев дал
откровенное интервью рэперу
Басте. В частности, Игорь Акинфеев признался, что в начале карьеры бегал за пивом по
приказу старших игроков команды.
Голкипер армейцев дал
откровенное интервью рэперу
Басте. В частности, Игорь Акинфеев признался, что в начале карьеры бегал за пивом по
приказу старших игроков команды.
По словам футболиста,
в ЦСКА была дедовщина, хотя за молодых игроков всегда вступался главный тренер Валерий Газзаев. За подобные "неуставные" отношения
он мог выгнать с занятия даже опытного игрока.
"Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударить
молодого, то Георгиевич вступался… Дедовщина все равно так или иначе
проявлялась", – поделился спортсмен. "Пару раз было такое: "Акинфей,
сбегай за пивком". Ну что, приходилось бежать", – добавил он. При этом
футболист подчеркнул, что сейчас подобного уже нет.
Также Игорь
сообщил, что уже четыре года не заходит в интернет. "Не читаю спортивные сайты. Если зайдешь, то там за одну секунду нароешь столько всего…", – заявил футболист. Рассказал он и об отношении к съемкам в рекламе. "Отказался
от многих рекламных контрактов. Я не суперзвезда, не ставлю себя выше всех", -
отметил он, добавив, что съемки для него в тягость.
Акинфеев
проводит всю карьеру в ЦСКА, несмотря на интерес к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". В интервью он подчеркнул,
что ни о чем не жалеет. "У меня
еще четыре года контракт с ЦСКА, потом еще на четыре. До 42 буду играть", – поделился
.
1 октября
Акинфеев объявил об уходе из сборной России. По
словам игрока, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья.