В рамках фестиваля пройдут встречи с художниками, фотографами и блогерами

В рамках фестиваля пройдут встречи с художниками, фотографами и блогерамиАрт-фестиваль «Кострома креативная» откроется в молодежном комплексе «Пале» 3 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба городской администрации.Четвертый год подряд в фестивале принимает участие талантливая и творческая молодежь. В этом году пройдут встречи с художниками, фотографами и блогерами. Школы танца «Свои Люди» и «Диалог Данс», а также школа диджеинга Novice djs проведут мастер-классы.В рамках фестиваля состоится арт-базар, будет организовано несколько фотовыставок, пройдут показы коллекций молодых дизайнеров. На фестивале можно будет увидеть работы граффити-художника Никиты Метрополитенова и пирографа Петра Березина.Вход на фестиваль свободный.12+