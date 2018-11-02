Мелкие обломки Boeing737, шасси, сидения и один из черных ящиков разбившегося самолета Lion Air обнаружены в Яванском море. Все они разбросаны на большой площади и разнесены течением.

Мелкие обломки Boeing737, шасси, сидения и один из черных ящиков разбившегося самолета Lion Air обнаружены в Яванском море. Все они разбросаны на большой площади и разнесены течением.Изучение обнаруженного бортового самописца должно помочь в поиске вопроса на ответ, почему новый самолет разбился в ясную погоду на 13 минуте полета, отмечает "Интерфакс". Фиксирующий параметры полета самописец был поднят водолазами с 30-метровой глубины. Идет поиск второго самописца.Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море у западного побережья острова Ява 29 октября. На его борту было 189 человек. Все они погибли.Пилот самолета после взлета запросил разрешение на возвращение в воздушную гавань. Аэропорт Джакарты это разрешение дал, но самолет на связь больше не вышел. Его отметка исчезла с радаров.Корпус самолета пока не обнаружен, сообщил представитель ВМС Индонезии Агунг Нугрохо.Спасатели на месте крушения самолета нашли хвост и двигатель лайнера.Предварительный отчет о причинах крушения будет опубликован в течение месяца, заверил следователь индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово.