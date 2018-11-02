Скандал с участием Ксении Собчак набирает обороты. Тему
плагиата в постах телеведущей подняла известный блогер Лена Миро. Она обвинила
телезвезду в отсутствии интеллекта и обозвала базарной сорокой-воровкой.
Скандал с участием Ксении Собчак набирает обороты. Тему
плагиата в постах телеведущей подняла известный блогер Лена Миро. Она обвинила
телезвезду в отсутствии интеллекта и обозвала "базарной сорокой-воровкой".
Ксения Собчак – ПТУшница, которая с трудом умеет писать. Она
не может придумать ничего своего, а потому ворует чужие мысли даже без
упоминания автора, уверена Лена Миро.
"Плагиат сам по себе – вещь нехорошая. Автор мучился,
вынашивал мысли, придумывал, что написать, а потом появляется какое-то
существо, которое выдает твой труд за свой. Хорошо писать могут только умные
люди. Дураки же ничего своего придумать не могут, а потому воруют. Это же
делает Ксения Собчак, выдавая чужие мысли за свои даже без малейшего упоминания
автора", – пишет блогер.
По мнению Миро, считать умной могут только
любители наблюдать за перипетиями застекольной жизни участников "публичного
"Дома-2". Телеведущая выглядит интеллектуалкой лишь на фоне
участников этого реалити-шоу.
Дни.Ру писали о том, как телеведущая попала впросак. Ксения Собчак выдала чужие строки за свои. Знаменитость опубликовала в личном Instagram трогательный текст, призывающий быть милосерднее, добрее и искреннее.
"Ecть близкие. Есть чужие. Есть те, кто косвенно идет с тобой по жизни, не особо влияя на нее, но присутствуя по неким причинам. Есть приходящие и уходящие. Нужно четко понять для себя, с кем ты можешь быть открытым, а с кем нет, кто заслуживает твоего доверия, кто чем дышит и какое отношение у этих людей к тебе", – написала Ксения Собчак.
Однако пользователи соцсети заметили, что эти строки принадлежат вовсе не , а поэтессе Анжелике Хоффман. Это часть эссе, которое девушка опубликовала в интернете больше года назад. Отметилась в комментариях и сама автор, пожурившая Ксению Собчак за плагиат.