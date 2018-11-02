Полина Гагарина дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что в жизни она тиран и деспот, а успехом обязана не таланту, а удаче и кропотливой работе.

Полина Гагарина дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что в жизни она тиран и деспот, а успехом обязана не таланту, а удаче и кропотливой работе.Регина Тодоренко скоро впервые станет мамой, поэтому неудивительно, что на своем шоу "Пятница с Региной" она обсуждала тему беременности. В частности, Полина Гагарина объяснила, что тщательно скрывала свое интересное положение, потому что не хотела читать в социальных сетях риторические вопросы, когда же она родит.Поэтому на седьмом месяце беременности отправилась на Мальдивы, в надежде отдохнуть и не привлекать к себе внимания. По признанию артистки, вторая беременность далась ей тяжело, впрочем, не только ей. "Во время беременности я бесила себя и бесилась сильно. Это было страшно", – рассказала Гагарина. Особенно тяжело дался последний месяц. К тому же, как оказалось впоследствии, ей неправильно поставили срок родов, и она переходила две недели.От этого откровения Полины ведущая Регина Тодоренко выпучила глаза от удивления. Гагарина сидела одна целыми днями, потому что муж, фотограф Дмитрий Исхаков работал, а сын Андрей учился, а потом был у бабушки, и певица подходила к зеркалу, смотрела на себя и плакала. В разговоре с Тодоренко Гагарина сравнила себя в бегемотом Глорией из мультфильма "Мадагаскар".Свой стресс артистка заедала черной икрой и другими вкусностями, она не могла остановиться. Причем, по словам певицы, это все было "в диких пропорциях". Поэтому к концу беременности Полина Гагарина поправилась на 30 килограммов. Впрочем, после рождения дочери Мии артистка снова похудела. Сейчас она весит 54 килограмма. Секрет прост: Полина ограничила себя в еде.Самое интересное, что даже сейчас певица недовольна своей внешностью. По ее мнению, идеальный вес для нее – 53 килограмма, ведь тогда появляется нужная заостренность лица. Гагарина вспомнила, что выглядела так, как нужно, за несколько месяцев до беременности. "За всю свою жизнь я нравилась себе три месяца", – призналась Полина.Гагарина рассказала, что в жизни она тиран и деспот, особенно дома, а ее успех в карьере она обязана не таланту. а кропотливому труду и удаче.