Олимпийская чемпионка Алина Загитова не оставила шанса соперницам на этапе Гран-при в Финляндии. Россиянка занимает первое место после короткой программы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не оставила шансасоперницам на этапе Гран-при в Финляндии. Россиянка занимает первое место послекороткой программы.На оценку судей не повлияла даже грубая ошибка, допущеннаяЗагитовой при исполнении первого каскада. Алина набрала 68,90 баллов,поднявшись на первое место после короткой программы в одиночном катании уженщин.В этапе Гран-при в Финляндии, кроме Загитовой, участвовалиеще две россиянки. Станислава Константинова и Дарья Паненкова оказались на 4-йи 6-й позиции, передает Sport24.После короткой программы места распределились следующимобразом:1. Алина (Россия) – 68,90.2. Юна Шираива (Япония) – 63,77.3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,17.4. Станислава Константинова (Россия) – 62,56.6. Дарья Паненкова (Россия) – 58,23.В феврале 2018-го россиянка завоевала золотую и серебрянуюмедали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в профессиональной копилкеЗагитовой победа на чемпионате Европы, прошедшем в Москве.Не так давно Алина с триумфом выступила на турнирев Германии, установив мировой рекорд. Особенно понравилось зрителям показательноевыступление Загитовой, на котором спортсменка предстала в образе Лары Крофт.