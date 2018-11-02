У полузащитника
Локомотива из-за долгов по алиментам арестовали две дорогих машины. Дмитрий
Тарасов задолжал 15 миллионов экс-супруге, гимнастке Оксане
Пономаренко и девятилетней дочери Ангелине.
У полузащитника
"Локомотива" из-за долгов по алиментам арестовали две дорогих машины. Дмитрий
Тарасов задолжал 15 миллионов экс-супруге, гимнастке Оксане
Пономаренко и девятилетней дочери Ангелине.
Обеспечительный
арест наложен на Mercedes-Benz G-класс и Mercedes-Benz Cabriolet. Теперь гараж футболиста может опустеть.
Об аресте
имущества Тарасова сообщил адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин,
передает . Ранее СМИ писали, что спортсмен платил
по 200 тысяч рублей в месяц. Деньги переводились с его зарплаты, а долг образовался
из-за отсутствия индексации.
Преображенским районным судом Москвы 23 ноября
2011 года было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. Однако
сам спортсмен отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и
обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой.
Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Жорин не
исключил, что Дмитрию Тарасову могут запретить покидать Россию. Также в отношении его
могут возбудить уголовное дело и лишить родительских прав.
Напомним, в первый раз футболист женился в 2008 году. Через два
года брак распался. В 2012 году Дмитрий Тарасов женился на телеведущей Ольге
Бузовой. Они развелись в 2016 году. Затем полузащитник "Локомотива" женился на
модели Анастасии Костенко.