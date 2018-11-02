У полузащитника Локомотива из-за долгов по алиментам арестовали две дорогих машины. Дмитрий Тарасов задолжал 15 миллионов экс-супруге, гимнастке Оксане Пономаренко и девятилетней дочери Ангелине.

У полузащитника"Локомотива" из-за долгов по алиментам арестовали две дорогих машины. ДмитрийТарасов задолжал 15 миллионов экс-супруге, гимнастке ОксанеПономаренко и девятилетней дочери Ангелине.Обеспечительныйарест наложен на Mercedes-Benz G-класс и Mercedes-Benz Cabriolet. Теперь гараж футболиста может опустеть.Об арестеимущества Тарасова сообщил адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин,передает . Ранее СМИ писали, что спортсмен платилпо 200 тысяч рублей в месяц. Деньги переводились с его зарплаты, а долг образовалсяиз-за отсутствия индексации.Преображенским районным судом Москвы 23 ноября2011 года было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. Однакосам спортсмен отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее иобвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой.Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Жорин неисключил, что Дмитрию Тарасову могут запретить покидать Россию. Также в отношении егомогут возбудить уголовное дело и лишить родительских прав.Напомним, в первый раз футболист женился в 2008 году. Через двагода брак распался. В 2012 году Дмитрий Тарасов женился на телеведущей ОльгеБузовой. Они развелись в 2016 году. Затем полузащитник "Локомотива" женился намодели Анастасии Костенко.