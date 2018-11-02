Праздник в России отметят 4 ноября. День народного
единства подарит нашим соотечественникам три выходных подряд.
Праздник в России отметят 4 ноября. День народного
единства подарит нашим соотечественникам три выходных подряд.
В этом
году государственный праздник приходится на воскресенье, поэтому выходной
переносится на понедельник. Россияне смогут отдохнуть в честь Дня
народного единства с 3 по 5 ноября.
Как провести праздник
В в нашей стране проходят разнообразные митинги и шествия. По
традиции, центром праздника является Красная площадь в Москве, где российские
политики возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем следует
грандиозный концерт. В 2018 году правительство Москвы одобрило девять заявок на
проведение праздничный мероприятий.
В Санкт-Петербурге в День
народного единства проходит Фестиваль света. В этом году его проведут у СКК
"Петербургский" и в Московском парке Победы.
История Дня народного
единства
Праздник учрежден в нашей стране в честь
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню
Казанской иконы Божьей Матери. В те далекие времена в Новгороде под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского собрали народное ополчение
и 22 октября освободили Китай-город.
В 1613 году на Земском Соборе был избран
новый царь из династии Романовых – Михаил. С тех пор и до 1917 года во главе
Российской Империи стояли цари из дома Романовых.
После 1917 года календари летоисчисления в нашей стране поменяли
с григорианского на юлианский. Поэтому дата празднования
отмечается не 22 октября, а 4 ноября.
День народного единства именно как праздник появился в России в
2005 году. При этом он фактически заменил главный советский праздник – 7
ноября.