Праздник в России отметят 4 ноября. День народного единства подарит нашим соотечественникам три выходных подряд.

Праздник в России отметят 4 ноября. День народногоединства подарит нашим соотечественникам три выходных подряд.В этомгоду государственный праздник приходится на воскресенье, поэтому выходнойпереносится на понедельник. Россияне смогут отдохнуть в честь Днянародного единства с 3 по 5 ноября.Как провести праздникВ в нашей стране проходят разнообразные митинги и шествия. Потрадиции, центром праздника является Красная площадь в Москве, где российскиеполитики возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем следуетграндиозный концерт. В 2018 году правительство Москвы одобрило девять заявок напроведение праздничный мероприятий.В Санкт-Петербурге в Деньнародного единства проходит Фестиваль света. В этом году его проведут у СКК"Петербургский" и в Московском парке Победы.История Дня народногоединстваПраздник учрежден в нашей стране в честьосвобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к ДнюКазанской иконы Божьей Матери. В те далекие времена в Новгороде подпредводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского собрали народное ополчениеи 22 октября освободили Китай-город.В 1613 году на Земском Соборе был избранновый царь из династии Романовых – Михаил. С тех пор и до 1917 года во главеРоссийской Империи стояли цари из дома Романовых.После 1917 года календари летоисчисления в нашей стране поменялис григорианского на юлианский. Поэтому дата празднованияотмечается не 22 октября, а 4 ноября.День народного единства именно как праздник появился в России в2005 году. При этом он фактически заменил главный советский праздник – 7ноября.