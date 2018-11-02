Скандальный бизнесмен лишится депутатских полномочий

Скандальный бизнесмен лишится депутатских полномочийЕвгений Нагоров решил уйти в отставку. Окончательное решение примут на заседании регионального парламента 22 ноября. Вероятнее всего, большинство депутатов проголосуют за уход своего коллеги.Депутат Евгений Нагоров у местных жителей ассоциируется с долгами по заработной плате и недостроенными домами. Предприниматель вовремя не расплатился с сотрудниками руководимой им организации, в которых работают 350 человек. Он так и не погасил долг в размере 8 миллионов рублей. Обещания перед дольщиками, которые вложили в «Костромагорстрою» свои средства, тоже остались невыполненными. 5 объектов так и не сдали в срок. 115 горожан написали заявления о включении их в реестр обманутых дольщиков.Против Нагорова заведено несколько уголовных дел - за неуплату зарплаты и за неисполнение решений суда. Прокуратура подозревает его в мошенничестве и целевом использовании вкладов дольщиков. На имущество депутата наложили арест.Евгений Нагоров публично обещал решить все перечисленные проблемы. Но так и не сделал этого. С ситуацией пришлось разбираться администрации региона, партии «Единая Россия» и частным инвесторам. Членство депутата в партии «Единая Россия» сначала приостановили, а после и вовсе прекратили.Теперь все ждут лишения Евгения Нагорова депутатских полномочий. Заявление уже составлено, осталось лишь получить одобрение на очередном заседании регионального парламента.