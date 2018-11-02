Большинство
депутатов Госдумы от Единой России откажутся от положенных надбавок к
пенсии. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений
Ревенко. Комментируя одну из публикаций в СМИ, он напомнил, что за
соответствующий законопроект ранее проголосовали 403 депутата.
Большинство
депутатов Госдумы от "Единой России" откажутся от положенных надбавок к
пенсии. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений
Ревенко. Комментируя одну из публикаций в СМИ, он напомнил, что за
соответствующий законопроект ранее проголосовали 403 депутата.
На своей странице в Facebook
парламентарий рассказал, что натолкнулся на статью, где
говорится, что депутаты в реальности якобы не хотят отказываться от
пенсий. "Оторопел", – рассказал о своей реакции законодатель.
Ревенко
напомнил, что он был в числе соавторов нормативно-правового акта.
Единоросс уверен: заметка носит "тенденциозный и заказной характер".
"В ней не сообщается и не приводится ни одного мнения моих
товарищей-депутатов из фракции "ЕР", кто официально, публично и во
всеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций", – пояснил
депутат.
"Перечислены лишь те, кто якобы сомневается, мается и хочет "посоветоваться с женой", – добавил единоросс.
Парламентарий
отметил, что в третьем чтении за законопроект проголосовали 403
депутата. "Против" – только один голос (депутат одной из оппозиционных
фракций).
В
своем посте законодатель привел также список тех, кто уже публично
заявил об отказе от пенсионных преференций. Среди них – спикер Госдумы
Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Алена Аршинова, Дмитрий Морозов, Владимир Шаманов и многие другие. Всего перечислено 35 имен.
"Коллеги, если кого пропустил, добавьте себя, пожалуйста, в комментариях", – заключил Ревенко.
Напомним, впервые с предложением отменить пенсионные преференции для сенаторов и депутатов
выступил в конце августа на совместном заседании Генсовета "ЕР" и
совета руководителей партийных фракций секретарь Генсовета партии Андрей
Турчак. Идея была поддержана единороссами единогласно. Норма начнет действовать с января следующего года.
Инициатива
единороссов входит в комплекс мер в рамках совершенствования пенсионной
системы России. В начале октября соответствующий закон подписал
президент России Владимир Путин. До этого он был принят Госдумой с
учетом поправок главы государства. Его инициативы депутаты одобрили
единогласно.
Документ
устанавливает рост пенсий выше уровня инфляции, выход на пенсию для
женщин в 60 лет и в 65 лет для мужчин, а также ряд льгот для многодетных
матерей, граждан с длительным стажем работы, жителям села и другим
категориям.