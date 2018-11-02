Большинство депутатов Госдумы от Единой России откажутся от положенных надбавок к пенсии. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. Комментируя одну из публикаций в СМИ, он напомнил, что за соответствующий законопроект ранее проголосовали 403 депутата.

Большинстводепутатов Госдумы от "Единой России" откажутся от положенных надбавок кпенсии. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии ЕвгенийРевенко. Комментируя одну из публикаций в СМИ, он напомнил, что засоответствующий законопроект ранее проголосовали 403 депутата.На своей странице в Facebookпарламентарий рассказал, что натолкнулся на статью, гдеговорится, что депутаты в реальности якобы не хотят отказываться отпенсий. "Оторопел", – рассказал о своей реакции законодатель.Ревенконапомнил, что он был в числе соавторов нормативно-правового акта.Единоросс уверен: заметка носит "тенденциозный и заказной характер"."В ней не сообщается и не приводится ни одного мнения моихтоварищей-депутатов из фракции "ЕР", кто официально, публично и вовсеуслышание заявил об отказе от депутатских преференций", – пояснилдепутат."Перечислены лишь те, кто якобы сомневается, мается и хочет "посоветоваться с женой", – добавил единоросс.Парламентарийотметил, что в третьем чтении за законопроект проголосовали 403депутата. "Против" – только один голос (депутат одной из оппозиционныхфракций).своем посте законодатель привел также список тех, кто уже публичнозаявил об отказе от пенсионных преференций. Среди них – спикер ГосдумыВячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Алена Аршинова, Дмитрий Морозов, Владимир Шаманов и многие другие. Всего перечислено 35 имен."Коллеги, если кого пропустил, добавьте себя, пожалуйста, в комментариях", – заключил Ревенко.Напомним, впервые с предложением отменить пенсионные преференции для сенаторов и депутатоввыступил в конце августа на совместном заседании Генсовета "ЕР" исовета руководителей партийных фракций секретарь Генсовета партии АндрейТурчак. Идея была поддержана единороссами единогласно. Норма начнет действовать с января следующего года.Инициативаединороссов входит в комплекс мер в рамках совершенствования пенсионнойсистемы России. В начале октября соответствующий закон подписалпрезидент России Владимир Путин. До этого он был принят Госдумой сучетом поправок главы государства. Его инициативы депутаты одобрилиединогласно.Документустанавливает рост пенсий выше уровня инфляции, выход на пенсию дляженщин в 60 лет и в 65 лет для мужчин, а также ряд льгот для многодетныхматерей, граждан с длительным стажем работы, жителям села и другимкатегориям.