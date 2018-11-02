К лету 2019 года правительству по поручению президента России Владимира Путина предстоит разработать и утвердить госпрограмму развития сельских территорий. В определение ее параметров готовы включиться депутаты, заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции Единая Россия в нижней палате парламента Сергей Неверов.

лету 2019 года правительству по поручению президента России ВладимираПутина предстоит разработать и утвердить госпрограмму развития сельскихтерриторий. В определение ее параметров готовы включиться депутаты,заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" в нижнейпалате парламента Сергей Неверов.Законодательнапомнил, что действующая программа рассчитана до 2020 года. "И мыготовы подключиться к совместной с правительством работе над параметрамиэтой программы", – сказал зампред Госдумы.Неверовотметил, что депутаты неоднократно поднимали вопрос о ее продлении. Пословам главы думских единороссов, об этом, в частности, говорил спикернижней палаты Вячеслав Володин на заседании фракции "ЕР" передрассмотрением в первом чтении. В обсуждениипринимал участие первый зампред правительства – министр финансов АнтонСилуанов.Продлениегоспрограммы Неверов назвал запросом, прежде всего, самих жителей села.Законодатель отметил, что аграрная отрасль активно развивается,появляются новые рабочие места. Вместе с тем лидер думских единороссовпризвал не забывать и о развитии инфраструктуры – строительстве дорог,детских садов и школ, спортивных объектов, о газификации районов. Инымисловами, всего того, что есть в городе."Навстречах мы часто слышим, что молодые специалисты уезжают, по их жепризнанию из-за того, что нет нормальной инфраструктуры для повседневнойжизни", – посетовал вице-спикер нижней палаты.Развитиесела и аграрного производства – один из основных вопросов всоциально-экономической повестке Госдумы седьмого созыва. В конце 2017года в нижней палате прошли масштабные парламентские слушания посоциальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий сучастием аграриев. В ходе обсуждения было предложено множествоинициатив по дальнейшему улучшению ситуации в отрасли.июле этого года Госдумы поддержала сельхозпроизводителей, одобривпредложение профильного министерства о выделении дополнительно пятимиллиардов рублей компенсации из резервного фонда в связи повышениемзатрат на горюче-смазочные материалы.в середине сентября с перед депутатами выступил главаМинсельхоза Дмитрий Патрушев. Он рассказал о достижениях отечественнойсельскохозяйственной отрасли. Так, общая площадь посевов в Россиисоставила 79 миллионов гектаров, из них яровыми культурами засеяно 52,5миллиона. По итогам года, отметил глава ведомства, ожидается урожайзерна в 105 миллионов тонн.