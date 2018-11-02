К
лету 2019 года правительству по поручению президента России Владимира
Путина предстоит разработать и утвердить госпрограмму развития сельских
территорий. В определение ее параметров готовы включиться депутаты,
заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции Единая Россия в нижней
палате парламента Сергей Неверов.
К
лету 2019 года правительству по поручению президента России Владимира
Путина предстоит разработать и утвердить госпрограмму развития сельских
территорий. В определение ее параметров готовы включиться депутаты,
заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" в нижней
палате парламента Сергей Неверов.
Законодатель
напомнил, что действующая программа рассчитана до 2020 года. "И мы
готовы подключиться к совместной с правительством работе над параметрами
этой программы", – сказал зампред Госдумы.
Неверов
отметил, что депутаты неоднократно поднимали вопрос о ее продлении. По
словам главы думских единороссов, об этом, в частности, говорил спикер
нижней палаты Вячеслав Володин на заседании фракции "ЕР" перед
рассмотрением в первом чтении. В обсуждении
принимал участие первый зампред правительства – министр финансов Антон
Силуанов.
Продление
госпрограммы Неверов назвал запросом, прежде всего, самих жителей села.
Законодатель отметил, что аграрная отрасль активно развивается,
появляются новые рабочие места. Вместе с тем лидер думских единороссов
призвал не забывать и о развитии инфраструктуры – строительстве дорог,
детских садов и школ, спортивных объектов, о газификации районов. Иными
словами, всего того, что есть в городе.
"На
встречах мы часто слышим, что молодые специалисты уезжают, по их же
признанию из-за того, что нет нормальной инфраструктуры для повседневной
жизни", – посетовал вице-спикер нижней палаты.
Развитие
села и аграрного производства – один из основных вопросов в
социально-экономической повестке Госдумы седьмого созыва. В конце 2017
года в нижней палате прошли масштабные парламентские слушания по
социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий с
участием аграриев. В ходе обсуждения было предложено множество
инициатив по дальнейшему улучшению ситуации в отрасли.
В
июле этого года Госдумы поддержала сельхозпроизводителей, одобрив
предложение профильного министерства о выделении дополнительно пяти
миллиардов рублей компенсации из резервного фонда в связи повышением
затрат на горюче-смазочные материалы.
А
в середине сентября с перед депутатами выступил глава
Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он рассказал о достижениях отечественной
сельскохозяйственной отрасли. Так, общая площадь посевов в России
составила 79 миллионов гектаров, из них яровыми культурами засеяно 52,5
миллиона. По итогам года, отметил глава ведомства, ожидается урожай
зерна в 105 миллионов тонн.