Настоятели храмов и руководители епархиальных отделов Харьковской епархии Украинской православной церкви подтвердили свою верность Московскому патриархату.

Настоятели храмов и руководители епархиальных отделов Харьковской епархии Украинской православной церкви подтвердили свою верность Московскому патриархату. Об этом ТАСС сообщили в информационно-просветительском центре епархии.Ранее в поддержку канонической Украинской православной церкви высказало духовенство Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархий.В середине октября Константинопольский патриархат отменил указ от 1686 года, передающий Киевскую митрополию Москве, и объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Также была снята анафема с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.