Крупнейшая социальная сеть Facebook в очередной раз оказалась замешана в скандале, связанном со сливом личных данных пользователей. По сообщениям русской службы BBC News, в свободном доступе появились сведения более 257 тысяч человек, у 80 тысяч аккаунтов доступны даже личные сообщения Хакеры заявили, что в общей сложности они располагают данными 120 млн человек. В Facebook уверяют, что цифры сильно завышены, а для взлома аккаунтов использовались вредоносные расширения для браузеров.

Крупнейшая социальная сеть Facebook в очередной раз оказаласьв скандале, связанном со сливом личных данных пользователей. Посообщениям русской службы BBC News, в свободном доступе появилисьсведения более 257 тысяч человек, у 80 тысяч аккаунтов доступны дажеличные сообщения Хакеры заявили, что в общей сложности они располагают данными 120 млнчеловек. В Facebook уверяют, что цифры сильно завышены, а для взломааккаунтов использовались вредоносные расширения для браузеров.В начале сентября этого года на англоязычном форуме Blackhatworld былопубликован материал о продаже личной информации пользователей Facebookот нового пользователя с ником FBSaler. Продавец указал, что его базасодержит 120 миллионов аккаунтов с возможностью выборки по разным странам.Удалосьвыяснить, что часть краденой информации действительно обнародовали наBlackhatworld, позже этот сайт перестал работать, но дважды пыталсязапустить "зеркала". Сейчас они заблокированы. К слову, на последнем"зеркале" хакеры разместили данные пользователей из 200 стран, ипримерно четверть оказалась из Украины. Из России – не более 12 тысяч. Восновном были слиты мобильные телефоны, биографические данные, спискидрузей и прочее.Самое интересное, что виновных сразу же "назначили"из России. Причем, как обычно, без предоставления конкретныхдоказательств, основываясь исключительно на непроверенной информации идомыслах.Комментируя скандал с Facebook в интервью ФАН,независимый аналитик Александр Асафов заявил, что компания допускаетодну утечку за другой, демонстрируя таким образом собственную уязвимостьперед хакерами. Он напомнил, что тема о переносе и защите данныхроссийских пользователей на территории РФ, над которой многиеподшучивали, обрела яркие иллюстрации.Эксперт подчеркнул, что"Фейсбук", который утверждает, что утечек больше нет, и это преувеличение,лжет. По мнению Асафова, компания попросту не может не знать о сливахличных данных, и если она не замечает мелких утечек, то для техническихскриптов нет никакой разницы, красть тысячи или миллионы аккаунтов.Аналитикотметил, что личные сведения в любом случае были украдены, и за нихназначена цена. При этом он подчеркнул, что привязка к "русским хакерам"является домыслами, строящимися на использовании разных IP-адресов исервиса Mail.ru.Асафов считает, что необходимо обратить внимание нато, каких данных было украдено больше: большинство указали местом своегопребывания Украину. Дело в том, что эта страна давно являетсяевропейским и даже мировым центром многих мошеннических сервисов, таккак там это никак не регулируется."Там у них свободная пиратскаягавань, этакая "кибер-тортуга", – заключил аналитик.Эксперт полагает, что сначала украинские хакеры протестировали свои технологии наукраинцах, а затем уже вышли на мировой уровень. Именно поэтому в базечаще всего мелькают аккаунты из Украины. И Facebook, вместо того, чтобызаняться собственной безопасностью и, наконец, начать выполнятьтребования РКН, будет винить во всем пресловутых "русских хакеров". Помнению Асафова, компании удобнее напирать на эту версию, чем признатьсобственную халатность.Асафов также обратил внимание на то, чтовзломщики знали русский язык, что не удивительно, ведь и на Украинебольшинство разговаривает именно на великом и могучем. Тем не менее,политолог уверен, что ангажированные издания типа BBC News будутпродвигать именно "русскую версию". И раз от хакеров и бездействияFacebook страдают миллионы людей, то их защитой следует занятьсявластям.Аналитик считает, что действия РКН по приведению данной соцсетив чувство являются обоснованной мерой.Ранее ФАН направило вРКН соответствующий запрос с требованием принять меры в отношениируководства Facebook, нарушающего российское законодательство и ставящеетаким образом под угрозу безопасность россиян