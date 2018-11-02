Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали из
больницы. 3 ноября она отправится за границу.
Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали из
больницы. 3 ноября она отправится за границу.
О решении врачей сообщила в Instagram сама актриса. Елена
подчеркнула, что она снова в строю.
"Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в
строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", – заявила Воробей.
В опубликованном видео, снятом в больничном коридоре, Елена
подтвердила информацию о своей выписке. Она поблагодарила всех подписчиков ее
микроблога за поддержку в трудной ситуации. В то же время, артистка пошутила по
поводу журналистов, раздувающих сенсации на пустом месте.
"Хочется опередить наших "острых "на язык
журналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее
"втюхать" читателям... и сама предложу пару занятных вариантов...
Можно так: " Елена Воробей все же сделала ноги?! Или: Воробей на бровях
доставили в клинику прямо с поезда", – подписала видео артистка.
Елена Воробей получила известность в России благодаря своим
выступлениям в жанре пародии. В частности, она пародировала таких звезд
российского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Маша Распутина.
31 октября некоторые СМИ сообщили, что артистку госпитализировали.
Писали, что юмористке стало плохо, более того – она якобы потеряла сознание.
При этом Воробей будто бы пожаловалась на боли в сердце.
Елена вскоре сама развеяла все слухи. Артистка сообщила, что
ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помогли
проводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. По ее словам,
у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.