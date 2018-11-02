Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали из больницы. 3 ноября она отправится за границу.

Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали избольницы. 3 ноября она отправится за границу.О решении врачей сообщила в Instagram сама актриса. Еленаподчеркнула, что она снова в строю."Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я встрою, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", – заявила Воробей.В опубликованном видео, снятом в больничном коридоре, Еленаподтвердила информацию о своей выписке. Она поблагодарила всех подписчиков еемикроблога за поддержку в трудной ситуации. В то же время, артистка пошутила поповоду журналистов, раздувающих сенсации на пустом месте."Хочется опередить наших "острых "на языкжурналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее"втюхать" читателям... и сама предложу пару занятных вариантов...Можно так: " Елена Воробей все же сделала ноги?! Или: Воробей на бровяхдоставили в клинику прямо с поезда", – подписала видео артистка.Елена Воробей получила известность в России благодаря своимвыступлениям в жанре пародии. В частности, она пародировала таких звездроссийского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Маша Распутина.31 октября некоторые СМИ сообщили, что артистку госпитализировали.Писали, что юмористке стало плохо, более того – она якобы потеряла сознание.При этом Воробей будто бы пожаловалась на боли в сердце.Елена вскоре сама развеяла все слухи. Артистка сообщила, чтоей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помоглипроводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. По ее словам,у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.