Завершено строительство подводной части газопровода из России в Китай, специалисты закончили работу на несколько недель раньше предполагаемого срока.

Завершено строительство подводной части газопровода из России в Китай, специалисты закончили работу на несколько недель раньше предполагаемого срока.Две нитки газопровода уложены недалеко от Благовещенска и Хэйхэ. Теперь трубы, которые проходят под Амуром, будут соединять с наземной инфраструктурой, передает телеканал "Россия 24".Одновременно продолжается работа над проектом "Сила Сибири". Около двух тысяч километров газопровода уже уложено от Якутии до границы с Китаем, а в КНР завершается строительство его северного участка. Линию должны закончить и сдать к окончанию 2020 года. В соответствии с контрактом, Россия будет поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет.