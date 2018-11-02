На съемках фильма Ильинский рубеж в Калужской области танк наехал на 31-летнего каскадера. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

На съемках фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области танк наехал на 31-летнего каскадера. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.Во время съемок на заброшенном аэродроме Медынь танк должен был остановиться в трех метрах от каскадера, поясняет "Интерфакс". Однако этого не произошло, человек попал под гусеницы. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Это произошло 22 октября 2018 года.Фильм о подвиге подольских курсантов в годы Великой Отечественной снимает студия "Военфильм". В картине используется настоящая боевая техника образца сороковых годов прошлого века.Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия. По предварительным данным, танк должен был остановиться на мосту, но вместо этого продолжил движение. Каскадеру просто не хватило времени, чтобы откатиться от движущейся военной техники в сторону.