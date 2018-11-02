В Уфе арестован один из трех полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Суд отправил под стражу до 31 декабря 51-летнего начальника ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

В Уфе арестован один из трех полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Суд отправил под стражу до 31 декабря 51-летнего начальника ОМВД РФ по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.Остальные подозреваемые – 50-летний начальник ОМВД РФ по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району. Решение по каждому фигуранту суд будет выносить отдельно.По предварительным данным, в ночь на 30 октября подозреваемые изнасиловали 23-летнюю сотрудницу полиции, произошло это в здании отдела по вопросам миграции. Мужчин уже уволили из органов внутренних дел, в Башкирию выехали сотрудники центрального аппарата для выяснения обстоятельства произошедшего.