Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев покидает свой пост? Информация об этом появилась в пятницу утром на его личной странице в соцсети. В своём посте Игорь Конышев сообщает, что ему поступило предложение заняться новым проектом и благодарит всех, кто работал с ним эти 2 года.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев покидает свой пост? Информация об этом появилась в пятницу утром на его личной странице в соцсети. В своём посте Игорь Конышев сообщает, что ему поступило предложение заняться новым проектом и благодарит всех, кто работал с ним эти 2 года. Именно столько он занимал пост гендиректора. Напомним, в июне 2016 Игорь Конышев пришёл на смену бывшему директору Светлане Мельниковой. В пресс-службе музея-заповедника информацию о смене руководства нам не подтвердили и не опровергли. Сообщили лишь, что сейчас гендиректор ВСМЗ находится в Москве.