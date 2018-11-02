Анна Семенович не щадит мужчин. Фотография певицы в эротичном
зеленом платье сразила поклонников наповал.
Анна Семенович не щадит мужчин. Фотография певицы в эротичном
зеленом платье сразила поклонников наповал.
Настроение у звезды в пятницу выдалось игривое. В этом
призналась сама Семенович в подписи к снимку. Звезда позирует в потрясающем
платье глубокого зеленого цвета, открыв взорам зрителей стройные ноги . Да и
декольте, как обычно, не скрывает немалые достоинства актрисы.
"В пятницу у меня особо игривое настроение, а у вас?
Какие планы на вечер?", – подписала потрет Анна.
"Аня, пожалейте мужчин! Что же вы делаете? Они наверно
как в том фильме "штабелями укладываются"?!", – умоляет звезду
женская часть аудитории. Но призыв, видно, запоздал. Поклонники разразились комплиментами.
"Здравствуй, всенародная радость и любимица!", -
пишет сраженный наповал поклонник, сопровождая послание виртуальными букетами. "Когда
у такой красивой женщины игривое настроение это волнующе!", – подхватывает
второй. "Я готов с тобой на все!!!", – восклицает еще один
воздыхатель.
Небольшая часть комментаторов отнеслась к посту Анны
Семенович философски. Она пришли к заключению, что певице срочно нужен хороший
мужчина.
Напомним, на днях появилась информация, что известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей.Актриса призналась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последней фотографии, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, оказала свое действие.