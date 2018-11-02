Анна Семенович не щадит мужчин. Фотография певицы в эротичном зеленом платье сразила поклонников наповал.

Анна Семенович не щадит мужчин. Фотография певицы в эротичномзеленом платье сразила поклонников наповал.Настроение у звезды в пятницу выдалось игривое. В этомпризналась сама Семенович в подписи к снимку. Звезда позирует в потрясающемплатье глубокого зеленого цвета, открыв взорам зрителей стройные ноги . Да идекольте, как обычно, не скрывает немалые достоинства актрисы."В пятницу у меня особо игривое настроение, а у вас?Какие планы на вечер?", – подписала потрет Анна."Аня, пожалейте мужчин! Что же вы делаете? Они навернокак в том фильме "штабелями укладываются"?!", – умоляет звездуженская часть аудитории. Но призыв, видно, запоздал. Поклонники разразились комплиментами."Здравствуй, всенародная радость и любимица!", -пишет сраженный наповал поклонник, сопровождая послание виртуальными букетами. "Когдау такой красивой женщины игривое настроение это волнующе!", – подхватываетвторой. "Я готов с тобой на все!!!", – восклицает еще одинвоздыхатель.Небольшая часть комментаторов отнеслась к посту АнныСеменович философски. Она пришли к заключению, что певице срочно нужен хорошиймужчина.Напомним, на днях появилась информация, что известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей.Актриса призналась, что ей надо восстановить здоровье в рекордно короткие сроки. Судя по последней фотографии, интенсивная терапия, которой подвергли актрису в одной из московских клиник, оказала свое действие.