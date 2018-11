Скандал разгорелся вокруг 33-летнего футболиста немецкого клуба Бавария Рафиньи (настоящее имя Марсио Рафаэл Феррейра де Соуза). В Сеть попало фото, на котором спортсмен появился на вечеринке, посвященной Хэллоуину, в костюме террориста. Интернет-пользователи обрушились на бразильца с гневными комментариями.

Скандал разгорелся вокруг 33-летнего футболиста немецкого клуба "Бавария" Рафиньи (настоящее имя Марсио Рафаэл Феррейра де Соуза). В Сеть попало фото, на котором спортсмен появился на вечеринке, посвященной Хэллоуину, в костюме террориста. Интернет-пользователи обрушились на бразильца с гневными комментариями, сообщает британская телерадиокомпания BBC.В руках у футболиста, который выбрал для вечеринки костюм исламиста, была коробка с надписью "опасно". Многие поклонники спортсмена восприняли такую шутку неуместно. Особенно не понравился поступок бразильца фанатам футбола из арабских стран.Вскоре Рафинья публично извинился перед поклонниками за неуместный костюм.Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD— Rafinha Official (@R13_official) 1 ноября 2018 г."Хэллоуин – это страшный праздник с гротескными костюмами. Я не хотел оскорбить чьи-либо чувства или огорчить кого-то", — отметил бразилец.