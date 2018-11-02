Россия продаст Индии два фрегата проекта 11356, также известных под шифром Буревестник, за 950 миллионов долларов. Контракт подписан еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас.

Россия продаст Индии два фрегата проекта 11356, также известных под шифром "Буревестник", за 950 миллионов долларов. Контракт подписан еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственный источник в "Рособоронэкспорте".Ранее издание The Economic Times уже сообщало, что корабли будут строить на заводе "Янтарь". Это предприятие собирает фрегаты проекта 11356 для российского флота.Боевые корабли проекта 11356 уже давно служат в индийских ВМФ. Первыми были Talwar, Trishul и Tabar. Их поставили в конце девяностых годов. Потом Дели заказало еще три корабля: Teg, Tarkash и Trikand. Они пришли в ВМС Республики в 2012 и 2013 годах.Сторожевики проекта 11356 – это небольшие корабли: водоизмещение – чуть больше 4 тысяч тонн, длина – 124 метра. Они способны разгоняться до 30 узлов, или около 55 километров в час.Основное вооружение корабля – Club-N. Это экспортная модификация ракетного комплекса "Калибр". Плюс на фрегатах проекта 11356 размещены 100-милиметровая пушка А-190Э, реактивный бомбомет РБУ-6000 для уничтожения подлодок и пара двухтрубных торпедных аппарата.Защиту корабля от атаки с воздуха обеспечивают зенитный ракетный комплекс средней дальности "Штиль-1" и ракетно-артиллерийская система "Каштан".