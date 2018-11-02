Жених Юлии Скрипаль исчез с лица земли. Новые подробности в деле об отравлении в Солсбери публикует британская пресса. По версии Лондона, жених был прситавленным к Скрипалям агентом российских спецслужб.

Жених Юлии Скрипаль "исчез с лица земли". Новыеподробности в деле об отравлении в Солсбери публикует британская пресса. По версииЛондона, жених был прситавленным к Скрипалям агентом российских спецслужб.На розыски пропавшего Степана Викеева – жениха Юлии Скрипаль– отправилась группа британских журналистов. По данным Daily Mirror, дочьэкс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля жила с Викеевым два года перед тем, какотправиться к отцу в Лондон. В январе 2016-го они совершили совместноепутешествие в Сочи. Якобы собирались пожениться и планировали ребенка. А вВеликобританию она поехала только лишь для того, чтобы испросить у СергеяСкрипаля благословения на брак.Британские акулы пера, прибывшие для расследованиязагадочного исчезновения в Рссию, якобы даже нашли машину Юлии, которая до сих пор стоит припаркованной у ее дома. Иее собаку по кличке Нуар, которая живет в центре для животных.По данным Daily Mail, 61-летняя мать Викеева связана с российскимиспецслужбами. Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку - не хотела,чтобы он женился на "дочери предателя". Теперь жевсесильная и богатая мать увезла своего сына и с помощью ФСБ хорошо спрятала.66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаляи его 33-летнюю дочь Юлию в марте 2018 года обнаружили безсознания в английском Солсбери. По версии Лондона, их отравилинервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобыпроизводилось в СССР. Вину за отравление британские власти возложили нароссийские спецслужбы – не представив при этом никаких доказательств.Нынешняя история также оставляла много вопросов. вЧастности, британский таблоид утверждает, что телефон Викеева со времениотравления Скрипалей не отвечает. Однако журналисты российского издания "Росбалтвыяснили, что номер зарегистрирован 8 лет назад. А, позвонив по нему, они безпроблем связались со Степаном Викеевым. "Пропавший", судя по всему,устал от глупых вопросов – он посоветовал корреспонденту "не заниматьсяфигней" и заявил, что "все давно известно".