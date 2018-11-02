Жених Юлии Скрипаль исчез с лица земли. Новые
подробности в деле об отравлении в Солсбери публикует британская пресса. По версии
Лондона, жених был прситавленным к Скрипалям агентом российских спецслужб.
Жених Юлии Скрипаль "исчез с лица земли". Новые
подробности в деле об отравлении в Солсбери публикует британская пресса. По версии
Лондона, жених был прситавленным к Скрипалям агентом российских спецслужб.
На розыски пропавшего Степана Викеева – жениха Юлии Скрипаль
– отправилась группа британских журналистов. По данным Daily Mirror, дочь
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля жила с Викеевым два года перед тем, как
отправиться к отцу в Лондон. В январе 2016-го они совершили совместное
путешествие в Сочи. Якобы собирались пожениться и планировали ребенка. А в
Великобританию она поехала только лишь для того, чтобы испросить у Сергея
Скрипаля благословения на брак.
Британские акулы пера, прибывшие для расследования
загадочного исчезновения в Рссию, якобы даже нашли машину Юлии, которая до сих пор стоит припаркованной у ее дома. И
ее собаку по кличке Нуар, которая живет в центре для животных.
По данным Daily Mail, 61-летняя мать Викеева связана с российскими
спецслужбами. Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку - не хотела,
чтобы он женился на "дочери предателя". Теперь же
всесильная и богатая мать увезла своего сына и с помощью ФСБ хорошо спрятала.
66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля
и его 33-летнюю дочь Юлию в марте 2018 года обнаружили без
сознания в английском Солсбери. По версии Лондона, их отравили
нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое якобы
производилось в СССР. Вину за отравление британские власти возложили на
российские спецслужбы – не представив при этом никаких доказательств.
Нынешняя история также оставляла много вопросов. в
Частности, британский таблоид утверждает, что телефон Викеева со времени
отравления Скрипалей не отвечает. Однако журналисты российского издания "Росбалт
выяснили, что номер зарегистрирован 8 лет назад. А, позвонив по нему, они без
проблем связались со Степаном Викеевым. "Пропавший", судя по всему,
устал от глупых вопросов – он посоветовал корреспонденту "не заниматься
фигней" и заявил, что "все давно известно".