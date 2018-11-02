Бывшая супруга Армена Джигарханяна учится жить заново после тяжелого расставания с супругом. Недавно пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась хорошим настроем со своими подписчиками в социальных сетях.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна учится жить заново после тяжелого расставания с супругом. Недавно пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась хорошим настроем со своими подписчиками в социальных сетях.Виталина не замкнулась в себе и сегодня старается вести активный образ жизни: посещает светские вечеринки, общается со своими поклонниками, ходит на телепрограммы. Недавно объектом повышенного внимания прессы стали ее отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Сама пара утверждает, что их связывает только дружба.В четверг Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию c Прохором Шаляпиным на своей странице в Instagram, и сопроводила снимок жизнеутверждающим стихотворением:"...Все будет хорошо,Оставьте ваши спешки.Все будет хорошо,И выйдут в дамки пешки,И буду сны к деньгам,И дождички пройдут по четвергам.Все будет хорошо".Эти строчки она позаимствовала из лирической комедии Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "Сослуживцы". На основе этой пьесы был снят знаменитый советский фильм "Служебный роман".Недавно Цымбалюк-Романовская приняла участие в показе российского дизайнера Ильи Шияна на Неделе моды в Москве. На подиум она вышла вместе с Шаляпиным. Виталина была в белом свадебном платье, а Прохор – в черной футболке и белом костюме. Журналисты и поклонники засыпали пианистку восторженными комплиментами: "Ослепительная", "Ангел чистой красоты", "Чаровница", "Лучик света".