Карантин снова продлили. Среди учеников 36 школы новые заболевшие внебольничной пневмонией. В этот раз диагноз поставили сразу двум ученикам, теперь количество больных возросло до 17-ти человек.

Карантин снова продлили. Среди учеников 36 школы новые заболевшие внебольничной пневмонией. В этот раз диагноз поставили сразу двум ученикам, теперь количество больных возросло до 17-ти человек. Напомним, из-за вспышки внебольничной пневмонии школу закрыли на карантин еще 17 октября, с тех пор дети занимаются дистанционно. Новые случаи заболевания в Роспотребнадзоре объясняют тем, что у пневмонии долгий инкубационный период - до 3-х недель. Дети, которые заболели сейчас, заразились еще до карантина. Во всех помещениях школы были взяты смывы, они показали, что в школьных помещениях источника инфекции не было. По нормам санпина карантин продлили на неделю. Если новых заболевших не будет, дети вернутся на учебу 9 ноября.