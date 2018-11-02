В пятницу, 2 ноября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Помимо прочего, стороны обсудили совместную работу в Парламентской ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

пятницу, 2 ноября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера ГосдумыВячеслава Володина с главой Сената (верхней палаты) парламента КазахстанаКасым-Жомартом Токаевым.Помимо прочего, стороны обсудили совместную работу в Парламентскойассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).По словам Токаева,необходимо встречаться и согласовывать важные вопросы, чтобы выступать сединой платформы. С предложением о согласованной позиции стран ОДКБ(Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана) врамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности исотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее выступил Вячеслав Володин."Речьидет не о личном участии, а если мы поддерживаем такой подход, что намнужно перед заседанием ПА ОБСЕ объединять свою позицию по тем вопросам,которые для нас важны, это уже многие значит", – отметил спикер Госдумы.ГлаваСената Казахстана отметил, что тема развития ОДКБ – очень важная дляАстаны. Он также выразил уверенность в необходимости повышения статусаорганизации на международной арене.Токаевподчеркнул, что модельные законы, которые принимаются межпарламентскимиструктурами, в которых участвуют Россия и Казахстан, Астана активновнедряет и следит за их исполнением. Большое внимание республика уделяет и межпарламентским контактам, прежде всего, связям с Россией, подчеркнул он.свою очередь, Вячеслав Володин выделил главную задачу парламентов двухстран. "Это законодательное обеспечение решений, принятых на уровне главгосударств и развитие парламентского измерения", – сказал председательнижней палаты.Напомним,в понедельник, 30 октября, состоялось очередное .Одной из главных тем встречи стала борьба стерроризмом. Законодатели приняли три модельных нормативно-правовыхакта: "Об обеспечении национальной безопасности", "О безопасностикритически важных объектов", "Об информационном противоборстветерроризму и экстремизму". Помимо прочего, достигнуто соглашение оразработке единого списка организаций, признаваемых террористическими встранах ОДКБ.ПАОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют трикомиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, повопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим иправовым вопросам. Цель законодателей – гармонизация правового полястран-участниц.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.