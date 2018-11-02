В
пятницу, 2 ноября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы
Вячеслава Володина с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым.
Помимо прочего, стороны обсудили совместную работу в Парламентской
ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В
пятницу, 2 ноября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы
Вячеслава Володина с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым.
Помимо прочего, стороны обсудили совместную работу в Парламентской
ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам Токаева,
необходимо встречаться и согласовывать важные вопросы, чтобы выступать с
единой платформы. С предложением о согласованной позиции стран ОДКБ
(Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана) в
рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее выступил Вячеслав Володин.
"Речь
идет не о личном участии, а если мы поддерживаем такой подход, что нам
нужно перед заседанием ПА ОБСЕ объединять свою позицию по тем вопросам,
которые для нас важны, это уже многие значит", – отметил спикер Госдумы.
Глава
Сената Казахстана отметил, что тема развития ОДКБ – очень важная для
Астаны. Он также выразил уверенность в необходимости повышения статуса
организации на международной арене.
Токаев
подчеркнул, что модельные законы, которые принимаются межпарламентскими
структурами, в которых участвуют Россия и Казахстан, Астана активно
внедряет и следит за их исполнением. Большое внимание республика уделяет и межпарламентским контактам, прежде всего, связям с Россией, подчеркнул он.
В
свою очередь, Вячеслав Володин выделил главную задачу парламентов двух
стран. "Это законодательное обеспечение решений, принятых на уровне глав
государств и развитие парламентского измерения", – сказал председатель
нижней палаты.
Напомним,
в понедельник, 30 октября, состоялось очередное .
Одной из главных тем встречи стала борьба с
терроризмом. Законодатели приняли три модельных нормативно-правовых
акта: "Об обеспечении национальной безопасности", "О безопасности
критически важных объектов", "Об информационном противоборстве
терроризму и экстремизму". Помимо прочего, достигнуто соглашение о
разработке единого списка организаций, признаваемых террористическими в
странах ОДКБ.
ПА
ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три
комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по
вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и
правовым вопросам. Цель законодателей – гармонизация правового поля
стран-участниц.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.