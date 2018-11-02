Эстакаду-связку Северо-Западной и Северо-Восточной хорд (СЗХ и СВХ) планируется открыть в ближайшее время. О запуске долгожданного объекта рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Эстакаду-связкуСеверо-Западной и Северо-Восточной хорд (СЗХ и СВХ) планируется открытьв ближайшее время. О запуске долгожданного объекта рассказал главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Онотметил, что на участке дороги от Большой Академической улицы доДмитровского шоссе возводится разворотная эстакада, протяженностькоторой составляет 568 метров. Кроме того, предусмотрены 2,6 километрасъездов."Сейчас работы близки к завершению и в скором времени здесь будет запущено автомобильное движение", – сказал Хуснуллин.Руководитель городского стройкомплекса отметил, что новая эстакада улучшит транспортную доступность районов на севере столицы – Головинский, Коптево, Тимирязевский. Кроме того, добавил Хуснуллин, она создаст беспрепятственное движение на северо-Восточную хорду по направлению в область с Большой Академической улицы.В целом, отметил Хуснуллин,все сложные и масштабные дорожные проекты в столице, в том числескоростные хордовые магистрали, будут реализованы через несколько лет – к2023 году. "В дальнейшем мы сконцентрируем усилия на возведении новыхпоперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельныерайоны", – пояснил он.Послеокончания строительства хорд Москва, по сути, получит новоетранспортное кольцо. Оно будет состоять из Северо-Западной,Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Это будеттранспортное кольцо, сформированное из более чем 300 километров дорог,127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов.Напомним,ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах дорожногостроительства в столице. В текущем году в городе появилось рекордноеколичество новых дорог – 127 километров. По словам градоначальника,большая их часть – сложнейшие инженерные сооружения: тоннели, мосты,путепроводы.Собяниннапомнил, что для движения транспорта были открыты участки СВХ и СЗХ,закончена реконструкция Калужского шоссе, которое позже было соединено сКиевским шоссе трассой Солнцево – Бутово – Видное. "Мы ежегодно будемпродолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемыМосквы – транспортной", – заверил мэр.