Изменения в структуре исполнительной власти. Выборы в губернаторы Владимирской области завершились 23 сентября. С тех пор, как народ проголосовал за новую власть, прошло чуть больше месяца. Но за это время в Белом доме уже произошли серьёзные кадровые изменения. Кто покинул команду Владимира Сипягина, а кто в неё вошёл? О кадровых перестановках в системе областной администрации расскажем в следующем материале.

Изменения в структуре исполнительной власти. Выборы в губернаторы Владимирской области завершились 23 сентября. С тех пор, как народ проголосовал за новую власть, прошло чуть больше месяца. Но за это время в Белом доме уже произошли серьёзные кадровые изменения. Кто покинул команду Владимира Сипягина, а кто в неё вошёл? О кадровых перестановках в системе областной администрации расскажем в следующем материале.Это кадры с первой пресс-конференции Владимира Сипягина в качестве избранного губернатора 33-го региона. Сразу после своей победы на выборах новый глава региональной исполнительной власти заявил: изменения в структуре, безусловно, будут, вот только конкретику тогда Владимир Сипягин озвучивать не стал.Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области: "Я бы не хотел их сейчас озвучивать". - "Почему?" - "Потому что сейчас на территории Владимирской области работает предыдущая команда. Давайте не будем их волновать, пусть они выполняют свои функциональные обязанности качественно. Потому что если сейчас я начну называть конкретные фамилии и говорить о том, кто придёт на смену тому или иному чиновнику, то начнётся нервотрёпка, а это отразится на жителях Владимирской области, а я этого допустить не могу".Время перемен – октябрь месяц. Сам Владимир Сипягин неоднократно заявлял, что штат областной администрации сильно раздут. Напомню, у Светланы Орловой было три первых заместителя и ещё семь замов. На днях уволился первый заместитель губернатора области Алексей Конышев. Он курировал региональную промышленность и занимался экономической политикой региона. Теперь уже экс-чиновник перешёл на работу генеральным директором компании "Газпром газораспределение Владимир". А его обязанности пока исполняет Вячеслав Кузин. К слову, у самого Кузина в финансовом департаменте появился зам. Бывший депутат ЗакСобрания и председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике Максим Васенин. Поговаривают, что со временем Васенин может оказаться в кресле самого Кузина и стать первым заместителем губернатора. Далее в октябре глава региона фактически оставил двух своих замов без работы. Речь идёт о вице-губернаторе по строительству Ренате Чагаеве и вице-губернаторе по имущественным и земельным отношениям Елене Мазанько, которая сейчас под следствием. Их обязанности перераспределены между другими замами. Заявление на увольнение написал и Михаил Колков. Ранее он был главным по социальной политике. Сейчас находится в отпуске. В сухом остатке на сегодняшний день картина с заместителями первого лица области такова.Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "Кто работает на сегодняшний день?" - "Один вице- губернатор Вячеслав Кузин и три заместителя. В отпусках Лидия Смолина, первый заместитель губернатора, Лобаков Александр Борисович в отпуске, Колков Михаил Юрьевич. Под вопросом, продолжается ли отпуск у Чегаева Рената Булатовича. По нашим данным, он болеет, но есть ли больничный лист - неизвестно".Идём дальше - департаменты. Начинаем со здравоохранения. Александр Кирюхин больше не главный областной врач. Теперь он работает пульмонологом в Областной клинической больнице. Медицинским ведомством же пока с приставкой и.о. руководит в прошлом заместитель Кирюхина Юлия Арсенина.Новое лицо в департаменте ЖКХ. Заместителем руководителя Глеба Серёгина, который пока находится в отпуске и из которого, вероятней всего, уже не выйдет на работу, в белый дом пришёл Илья Потапов. По всей вероятности, он и займёт кресло директора ведомства. До этого Потапов трудился в городском жилищно-коммунальном хозяйствеВместо Веры Зинатулиной областной культурой стала руководить Алиса Бирюкова. До этого она работала её заместителем.Сменился руководитель, отвечающий за информационную политику региональной исполнительной власти. Вместо Ивана Чердаклиева комитет общественных связей и средств массовой информации возглавила Ольга Петрова. Ранее она выполняла обязанности пресс-секретаря в областном суде.Комитете по молодёжной политике покинула Алиса Абрамова. Вместо неё профильный комитет пока возглавляет Светлана Жирова.Место председателя комитета по туризму освободила Елена Перескокова. Её временно будет заменять Светлана Макарова.За взаимодействие Белого дома с органами федеральной гос. власти и органами местного самоуправления теперь будет отвечать Олег Леухин. Он занял должность председателя комитета внутренней политики. Стоит отметить, что он уже возглавлял данную структуру 4 года назад, однако затем лишился этой должности и покинул команду Светланы Орловой. И вот теперь Леухин возвращается и вновь занимает знакомый ему пост.Изменились представители Владимирской области и в Совете Федераций. Представлять интересы жителей 33-го региона в главном законодательном органе страны теперь будут Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин. Они пришли на смену Антону Белякову и Сергею Рыбакову.