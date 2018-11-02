Мужчина подсматривал за каждым действием сотрудниц

Мужчина подсматривал за каждым действием сотрудницЖителя Коврова подозревают в нарушениях неприкосновенности частной жизни человека, сообщает пресс-служба СледКома Владимирской области.Следствие установило, что этой весной 58-летний мужчина установил камеру в женском туалете на своей работе.До октября мужчина записывал все действия женщин-коллег, посещающих «дамскую» комнату. Видео он смотрел и хранил прямо в офисе.Когда камеру заметили, найти злоумышленника было легко. При установке включенное устройство сняло первым кадром личность самого мужчины.Потерпевшими уже признали трех сотрудницы.Ковровчанин после разоблачения сразу же уволился. Следователю он пока не смог дать вразумительные объяснения своим поступкам.Расследование уголовного дела продолжается.За подобное преступление мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы до 2-х лет.