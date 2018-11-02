Мужчина под видом товара по акции продавал пенсионерам энергосберегающие лампочки по завышенной стоимости.

В августе текущего года в МО МВД России «Ковровский» поступило несколько заявлений от местных жителей, сообщивших о совершенных в отношении них мошеннических действиях.Потерпевшие, пожилые жители Коврова, поясняли полицейским, что к ним по месту жительства приходил молодой человек и, рассказывая о якобы проводимой среди пенсионеров акции, предлагал приобрети энергосберегающие лампочки. Высокую стоимость осветительных приборов мужчина объяснял существенной экономией электроэнергии и длительным сроком службы. Доверившись злоумышленнику, пенсионеры приобретали товар. Так один из потерпевших купил девять лампочек, заплатив «продавцу» 40 000 рублей.Впоследствии потерпевшие обнаруживали, что стоимость одной лампочки в обычном месте продажи в несколько раз ниже, а срок службы приборов, указанный на упаковке товара, существенно отличается от того, который гарантировал молодой человек. Пенсионеры обратились в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного пяти потерпевшим, составила 70 000 рублей.Полицейскими проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого была установлена личность подозреваемого, 26-летнего уроженца Костромской области.Фигурант был задержан оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска на территории города Владимира в конце октября.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.