Его лицо помрачнело. Такую ремарку сделал американский журналист, который приехал в Москву специального для того, чтобы взять интервью у посла США в России, после его вопроса о том, что больше всего удивило Джона Хантсмана в россиянах. То, какими несговорчивыми они могут быть, — ответил он.

"Его лицо помрачнело". Такую ремарку сделал американский журналист издания Deseret News, который приехал в Москву специального для того, чтобы взять интервью у посла США в России, после его вопроса о том, что больше всего удивило его в россиянах. "То, какими несговорчивыми они могут быть", — ответил Джон Хантсман.По его словам, он был изумлен тем, какое нежелание идти на договоренности могут проявлять россияне.В этом большом интервью Хантсман, который стал послом США в РФ в октябре прошлого года, рассуждает об отношениях между нашими странами, о политике Трампа, впечатлениях от Путина, высылке дипломатов, своей жизни в Москве.Из этой же публикации стало известно, что у посла обнаружен рак, но на ранней стадии, так что, надеется Хантсман, все поправимо.