Нападающий сборной Франции Усман Дембеле может сменить Барселону на Ливерпуль. В приглашении 21-летнего футболиста заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп.

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле может сменить "Барселону" на "Ливерпуль". В приглашении 21-летнего футболиста заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп.В "Барселоне" недовольны игрой чемпиона мира и его отношением к тренировкам. После того, как Дембеле опоздал на предматчевую установку главного тренера Эрнесто Вальверде, клуб решил расстаться с футболистом. Не исключено, что Усман будет продан уже в январе.Однако потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена футболиста. Летом 2017 года он был куплен у дортмундской "Боруссии" на 105 миллионов евро. Однако "Ливерпуль" выразил готовность купить футболиста сборной Франции. Клопп хотел видеть Дембеле в своей команде еще до того, как Усман перешел в "Барсу".