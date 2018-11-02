Актриса разместила в Instagram фотографии с мероприятия знаменитого боксера Кости
Дзю. В свет Мария Кожевникова вышла после серьезной косметической процедуры и без
макияжа.
Актриса разместила в Instagram фотографии с мероприятия знаменитого боксера Кости
Дзю. В свет Мария Кожевникова вышла после серьезной косметической процедуры и без
макияжа.
"Даже несмотря на жесткий пилинг лица, ненакрашенная
и в спортивном костюме, но все равно не могла я не поддержать сильного
Костю Дзю", – подписала снимки Кожевникова. Подписчики актрисы неоднозначно отреагировали на фото
знаменитости.
Пользователи соцсети поспорили по поводу
внешности звезды. Многие отметили, что такой красавице, как она, можно не сомневаться и
не переживать о том, как она выглядит.
По их словам, прекрасна даже без макияжа. "Женщину красит ощущение счастья, а не косметика", "Мария,
думаю, вы и лысая будете хороша!" – написали поклонники.
Их оппоненты
же не скрывали раздражения. Они интересовались у актрисы, неужели она напрашивается
на комплименты, когда рассказывает об этом. "Вы сейчас
снова себя хвалите? Зачем? Вы что, не уверенны в себе?" – поинтересовалась одна из
подписчиц.
Нашлись и
те, кто предположил, что красота – неестественная: "Во-первых, никто вас не сравнивал, а теперь конкретно: если
так пошло, то после всех ваших пластик от натуральности осталось только имя".
Некоторые и вовсе уверены,
что звезда сериала "Универ" активно использует фотошоп.