Актриса разместила в Instagram фотографии с мероприятия знаменитого боксера Кости Дзю. В свет Мария Кожевникова вышла после серьезной косметической процедуры и без макияжа.

Актриса разместила в Instagram фотографии с мероприятия знаменитого боксера КостиДзю. В свет Мария Кожевникова вышла после серьезной косметической процедуры и безмакияжа."Даже несмотря на жесткий пилинг лица, ненакрашеннаяи в спортивном костюме, но все равно не могла я не поддержать сильногоКостю Дзю", – подписала снимки Кожевникова. Подписчики актрисы неоднозначно отреагировали на фотознаменитости.Пользователи соцсети поспорили по поводувнешности звезды. Многие отметили, что такой красавице, как она, можно не сомневаться ине переживать о том, как она выглядит.По их словам, прекрасна даже без макияжа. "Женщину красит ощущение счастья, а не косметика", "Мария,думаю, вы и лысая будете хороша!" – написали поклонники.Их оппонентыже не скрывали раздражения. Они интересовались у актрисы, неужели она напрашиваетсяна комплименты, когда рассказывает об этом. "Вы сейчасснова себя хвалите? Зачем? Вы что, не уверенны в себе?" – поинтересовалась одна изподписчиц.Нашлись ите, кто предположил, что красота – неестественная: "Во-первых, никто вас не сравнивал, а теперь конкретно: еслитак пошло, то после всех ваших пластик от натуральности осталось только имя".Некоторые и вовсе уверены,что звезда сериала "Универ" активно использует фотошоп.