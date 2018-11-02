В Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что президент РФ сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода.

В Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что президент РФ сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода."Вам нужно спрашивать это у газеты, которая опубликовала эти данные", — заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.При этом представитель Кремля отметил, что подобные мегапроекты подлежат тщательной выверке и согласованию."По мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится дополнительная сверка", — пояснил ТАСС Песков.Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Нижнего Новгорода является частью проекта создания ВСМ "Москва-Казань". Ранее заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что до Нижнего Новгорода магистраль может быть построена в течение 6 лет.