Сегодня про это мало кто помнит, но ведь в далеком 2004-м году у Ольги Бузовой был роман со Степаном Меньшиковым. Правда, отношения у них строились не всегда ровно.

Сегодня про это мало кто помнит, но ведь в далеком 2004-м году у Ольги Бузовой был роман со Степаном Меньшиковым. Правда, отношения у них строились не всегда ровно."Оля была молодой, красивой и харизматичной, – вспоминает Меньшиков – Она принимала ухаживания ребят, но ни с кем серьезных отношений не начинала. Я тогда решил попробовать свои силы и стал заигрывать с ней. Помню, как на дружеском свидании мы наряжали новогоднюю елку, хотя был самый разгар лета"Бузова так нравилась Меньшикову, что тот все время пытался ее удивить и покорить. "Как-то я принес Ольге завтрак – композицию из банана и двух апельсинов. Только представьте: открываешь глаза утром, а тут банан", – улыбается бывший участник одиозного телепроекта.А потом Степа и вовсе решился на отчаянный шаг. "Однажды я украл у нее трусики и приколотил их у себя над кроватью, сделал красивое панно. Конечно, Бузовой было приятно это все", – цитирует Степана сайт и журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Из кружевного исподнего фаворитки Меньщиков сделал амулет, талисман и оберег. Мысли, что застиранные трусишки касались самых интимных частей тела Оли его дико возбуждала.Напомним, что, помимо Бузовой, у Меньшикова были романы с Аленой Водонаевой, Викторией Боней, Александрой Харитоновой и многими другими девушками из проекта. А сама Бузова вступала на проекте в связь со Стасом Каримовым, Романом Третьяковым и Алессандро Матераццо. После ухода из "Дома-2" она стала женой футболиста Дмитрия Тарасова – их брак продлился четыре года. Сейчас одинокая Оля снова в активном поиске кавалера.