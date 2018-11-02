Переговоры Ангелы Меркель и Петра Порошенко показали, в чем взгляды Германии и Украины принципиально расходятся. Канцлер Германии недвусмысленно намекнула, что киевским властям придется забыть про капризы и мириться с проектом Северный поток - 2, который необходим Германии.

Переговоры Ангелы Меркель и Петра Порошенко показали, в чем взгляды Германии и Украины принципиально расходятся. Накануне лидеры двух стран встретились в Киеве. Сенсаций или громких заявлений от этой встречи никто не ждал, но в ходе дипломатической беседы канцлер Германии недвусмысленно намекнула, что киевским властям придется забыть про капризы и мириться с проектом "Северный поток — 2", который необходим Германии.Ангела Меркель напомнила, что сейчас между Россией, Украиной и Еврокомиссией ведутся переговоры, и Берлин крайне заинтересован в наращивании безопасного транзита российского газа в Европу. "Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", — отметила канцлер Германии.Проект "Северный поток- 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа. Киев категорически против прокладки новых газопроводов в обход своей территории, но Германия и многие другие страны Европы проект поддерживают как раз потому, что "Северный поток – 2", в отличие от украинского транзита, обеспечит стабильность поставок.