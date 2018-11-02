Канцлер
Германии посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Петром Порошенко.
Они обсудили двусторонние отношения и
урегулирование в Донбассе.
Канцлер
Германии посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Петром Порошенко.
Они обсудили двусторонние отношения и
урегулирование в Донбассе.
Уже на первых моментах визита
произошел конфуз. Во время прохождения глав двух стран по красной дорожке Меркель
остановилась, чтобы поздороваться с военными на украинском языке.
"Приветствую, воины", – произнесла она. Однако в ответ
на вежливость услышала бандеровское приветствие: "Героям слава". Церемония транслировалась на официальной
странице президента Украины в Facebook.
Дело в
том, что фраза "Слава Украине! Героям слава!" была лозунгом
украинских националистов, которые в годы Второй мировой войны помогали немецким
нацистам. Кроме того, в этом году Порошенко сделал ее еще и украинским воинским
приветствием.
Украинский
лидер опубликовал в соцсети пост с благодарностью председателю правительства
Германии. Он отметил, что ее посещение для украинцев и для него лично – большая
честь.
"Госпожа канцлер принадлежит к тем европейским политикам, с
которыми мы связаны в борьбе украинского народа за восстановление суверенитета,
территориальной целостности и независимости Украины... Спасибо тебе за
это", – написал Петр Порошенко. При этом президент Украины разместил подробный фотоотчет
со встречи.