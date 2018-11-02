Канцлер Германии посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

КанцлерГермании посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Петром Порошенко.Они обсудили двусторонние отношения иурегулирование в Донбассе.Уже на первых моментах визитапроизошел конфуз. Во время прохождения глав двух стран по красной дорожке Меркельостановилась, чтобы поздороваться с военными на украинском языке."Приветствую, воины", – произнесла она. Однако в ответна вежливость услышала бандеровское приветствие: "Героям слава". Церемония транслировалась на официальнойстранице президента Украины в Facebook.Дело втом, что фраза "Слава Украине! Героям слава!" была лозунгомукраинских националистов, которые в годы Второй мировой войны помогали немецкимнацистам. Кроме того, в этом году Порошенко сделал ее еще и украинским воинскимприветствием.Украинскийлидер опубликовал в соцсети пост с благодарностью председателю правительстваГермании. Он отметил, что ее посещение для украинцев и для него лично – большаячесть."Госпожа канцлер принадлежит к тем европейским политикам, скоторыми мы связаны в борьбе украинского народа за восстановление суверенитета,территориальной целостности и независимости Украины... Спасибо тебе заэто", – написал Петр Порошенко. При этом президент Украины разместил подробный фотоотчетсо встречи.