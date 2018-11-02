Миллионер Евгений Назаров нашел новую девушку. Участник шоу Замуж за Бузову устроил кастинг невест.

Миллионер Евгений Назаров нашел новую девушку. Участник шоу "Замуж за Бузову" устроил кастинг невест.Евгений боролся за руку и сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой. Он дошел практически до финала, однако решил взять два миллиона рублей и покинуть проект "Замуж за Бузову".Назаров объяснил свое решение тем, что артистка игнорировала его и не приглашала на свидание. Миллионер передал Ольге письмо, где отмечал, что она уже влюблена в другого. Назаров предугадал, что Бузова выберет Дениса Лебедева.Сразу после того, как Евгений покинул шоу, он взялся за поиски невесты. В личном микроблоге он предложил подписчицам сходить с ним на свидание. Множество девушек ответило на заявку экс-участника "Замуж за Бузову". Из них он выбрал нескольких претенденток, с которыми пообщался лично.В результате своеобразного кастинга он обрел любовь. В своем Instagram он представил новую избранницу."Я нашел ТУ которую искал всю ЖИЗНЬ.❤️🌎 Слава богу.🙏 Я очень рад что мы наконец встретились МИЛАЯ @marina_brilka 💫Спасибо вселенной что подарила мне такую волшебную девушку !!!🙏🙌🔮(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Назаров.Фолловеры отметили, что молодые люди очень хорошо смотрятся вместе. Однако некоторые посчитали, что Назарову не нужно было заводить отношения с девушкой, которая на фоне поющей телеведущей выглядит простушкой. По их мнению, Евгению необходимо еще раз попытать счастье с Ольгой, ведь ее роман с победителем шоу не сложился.Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект ради пиара.