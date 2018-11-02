Президент России Владимир Путин 1 ноября вместе с патриархом Кириллом открывал 22-й Всемирный русский народный собор. Одним из участников форума стал знаменитый режиссер и актер Никита Михалков.

Президент России Владимир Путин 1 ноября вместес патриархом Кириллом открывал 22-й Всемирный русский народный собор. Однимиз участников форума стал знаменитый режиссер и актер Никита Михалков.Режиссерпорассуждал на тему того, что сегодня угрожает русскому духу. Онотметил, что мы переживаем суровое время, связанное с "самим существованиемрусского мира"."Ему угрожаетсамое страшное, как бы сказал Бжезинский, – коммунизм разрушен, осталосьразрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева.Это все вместе собрано – и фейки, и Скрипали, и бук, и Олимпийские игры",– цитирует Михалкова телеканал "Дождь".Затронул актер иотношения с Украиной. "Нам всегда казалось, что это само собой рассосется.Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – 23 года воспитывалосьпоколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянскимрусским народом", – считает он. В этой довольно мягкой формулировке Михалковаукраинское издание "Обозреватель" увидело прямое обвинение их страны.Отметим, Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе поддержал РПЦ в ееспоре с Константинопольским патриархатом, признавшим автокефалию Украинскойцеркви. В свою очередь патриарх Кирилл предсказал "историческое поражение" дляновых раскольников, которые пытаются создать в Незалежной автокефальную церковь.