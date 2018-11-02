Президент России Владимир Путин 1 ноября вместе
с патриархом Кириллом открывал 22-й Всемирный русский народный собор. Одним
из участников форума стал знаменитый режиссер и актер Никита Михалков.
Президент России Владимир Путин 1 ноября вместе
с патриархом Кириллом открывал 22-й Всемирный русский народный собор. Одним
из участников форума стал знаменитый режиссер и актер Никита Михалков.
Режиссер
порассуждал на тему того, что сегодня угрожает русскому духу. Он
отметил, что мы переживаем суровое время, связанное с "самим существованием
русского мира".
"Ему угрожает
самое страшное, как бы сказал Бжезинский, – коммунизм разрушен, осталось
разрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева.
Это все вместе собрано – и фейки, и Скрипали, и бук, и Олимпийские игры",
– цитирует Михалкова телеканал "Дождь".
Затронул актер и
отношения с Украиной. "Нам всегда казалось, что это само собой рассосется.
Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – 23 года воспитывалось
поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским
русским народом", – считает он. В этой довольно мягкой формулировке Михалкова
украинское издание "Обозреватель" увидело прямое обвинение их страны.
Отметим, Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе поддержал РПЦ в ее
споре с Константинопольским патриархатом, признавшим автокефалию Украинской
церкви. В свою очередь патриарх Кирилл предсказал "историческое поражение" для
новых раскольников, которые пытаются создать в Незалежной автокефальную церковь.