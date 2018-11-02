Монеточка написала песню Не хочу ничего знать, которая стала саундтреком к российскому фильму ужасов Проигранное место. Премьера картины Надежды Михалковой состоялась 1 ноября.

Монеточка написала песню "Не хочу ничего знать", которая стала саундтреком к российскому фильму ужасов "Проигранное место". Премьера картины Надежды Михалковой состоялась 1 ноября.Героями фильма являются старшеклассники, в жизни которых происходят ужасные события. Подростки рассказывают друг другу страшилку о проигранном месте в кинотеатре. Каждый, кто садится туда, умирает.Сначала никто не верит в эту историю, но вскоре в городе один за другим начинают гибнуть учащиеся. Школьники решают провести собственное расследование и узнать, как связаны эти смерти с жутким местом в зале.Одну из главных ролей в фильме исполнила старшая сестра режиссера Анна Михалкова. Она сыграла мать одного из учеников.Ранее Монеточка выпустила с Noize MC песню "Чайлдфри", которая сразу привлекла внимание правоохранителей. Адвокат Сергей Афанасьев отметил, что слова из этой композиции могут спровоцировать детей на самоубийство.В сентябре этого года молодая исполнительница приняла участие в шоу "Поле чудес" и даже вышла в финал. Однако ей не удалось стать героиней суперигры. В качестве утешительного приза Леонид Якубович вручил Монеточке мультиварку.