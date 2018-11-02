Ожидается, что "Тройка" станет персонализированной, ее можно будет пополнять через приложение, а также картой можно будет оплачивать проезд в других регионах

Московский метрополитен объявил о подготовке к реформе билетной системы, которая предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки. "Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год. С вводом новой билетной системы появится возможность привязки карты "Тройка" к аккаунту в личном кабинете. Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов", - сказал собеседник агентства, отметив, что на разработку системы уйдет год, еще полтора года займет внедрение.Представитель пресс-службы пояснил, что новая билетная система будет доступна для пользования на всем городском транспорте Москвы. "Пассажиры смогут получить полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным. В период опытной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей", - заключил собеседник агентства. Пассажиры получат возможность проверить баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Карту "Тройка" можно будет пополнять в режиме реального времени без дальнейшей активации средств через желтый информационный терминал. Пополнить карту и записать на нее все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение "Метро Москвы".Кроме того, в новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов. Это даст возможность другим городам тоже использовать карту "Тройка" и московскую систему оплаты проезда.Благодаря разработанным дополнительным сервисам удобнее станет и корпоративным клиентам метрополитена. Открыв один расчетный счет, организация сможет обеспечить билетами на проезд в общественном транспорте всех своих сотрудников, заключил собеседник агентства.