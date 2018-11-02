Артистка встречается с экс-супругом Дженнифер Энистон, актером Джастином Теру. По данным американских СМИ, у Анджелины Джоли с коллегой уже был целый ряд романтических свиданий.

Артистка встречаетсяс экс-супругом Дженнифер Энистон, актером Джастином Теру. По данным американскихСМИ, у Анджелины Джоли с коллегой уже был целый ряд романтических свиданий.Еще в августе этого года знаменитости встретились в одном изнью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Но во время беседыо работе Анджелина и Джастин прониклись друг к другу большой личной симпатией.Оказалось, что у звезд много общего. ДрузьяДжоли и Теру утверждают, что артисты испытывают друг к другу нежныеромантические чувства.Новость о романе вызвала убывшей жены Теру Энистон настоящий шок, передает Pinkvilla.com. Ведь именно Джоли разрушилапервый брак Дженнифер. Во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" актрисаначала встречаться с женатым Брэдом Питтом и увела его у Джен.Ходили слухи о том, что после того,как Джоли и Питт подали на развод, Брэд вновь закрутил роман с Энистон. Возможно, Джоли решила отомстить обоим, начав романтические отношения сТеру.Напомним, Энистонразвелась с Питтом в 2005 году, а свадьбу с Джастином Теру она сыграла через десятьлет. Но зимой текущего года звездная пара официально объявила о разводе. АнджелинаДжоли и Брэд Питт в настоящее время находятся в бракоразводном процессе.Как писали "Дни.ру", ранее собираласьстать женой таинственного английского миллиардера. Поговаривали о том, что она якобыуже запланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с романтичнойцеремонии венчания.