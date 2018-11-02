Артистка встречается
с экс-супругом Дженнифер Энистон, актером Джастином Теру. По данным американских
СМИ, у Анджелины Джоли с коллегой уже был целый ряд романтических свиданий.
Артистка встречается
с экс-супругом Дженнифер Энистон, актером Джастином Теру. По данным американских
СМИ, у Анджелины Джоли с коллегой уже был целый ряд романтических свиданий.
Еще в августе этого года знаменитости встретились в одном из
нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Но во время беседы
о работе Анджелина и Джастин прониклись друг к другу большой личной симпатией.
Оказалось, что у звезд много общего. Друзья
Джоли и Теру утверждают, что артисты испытывают друг к другу нежные
романтические чувства.
Новость о романе вызвала у
бывшей жены Теру Энистон настоящий шок, передает Pinkvilla.com. Ведь именно Джоли разрушила
первый брак Дженнифер. Во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" актриса
начала встречаться с женатым Брэдом Питтом и увела его у Джен.
Ходили слухи о том, что после того,
как Джоли и Питт подали на развод, Брэд вновь закрутил роман с Энистон. Возможно, Джоли решила отомстить обоим, начав романтические отношения с
Теру.
Напомним, Энистон
развелась с Питтом в 2005 году, а свадьбу с Джастином Теру она сыграла через десять
лет. Но зимой текущего года звездная пара официально объявила о разводе. Анджелина
Джоли и Брэд Питт в настоящее время находятся в бракоразводном процессе.
Как писали "Дни.ру", ранее собиралась
стать женой таинственного английского миллиардера. Поговаривали о том, что она якобы
уже запланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с романтичной
церемонии венчания.