Организаторы выставки хотят взыскать ущерб с девушек, которые делали селфи и повредили полотна

Стали известны подробности ЧП в галерее Главный проспект в Екатеринбурге. Две девушки пытались сделать селфи с картинами и уронили один из стендов. В результате оказались повреждены оригиналы полотен Сальвадора Дали и Франсиско Гойи.Как рассказали E1.RU в галерее Главный проспект, две девушки приехали на выставку специально из Челябинска. На всех стендах висят таблички о том, что экспонаты нельзя трогать руками и к стендам нельзя прислоняться. Но посетительницы нарушили эти правила.— Девушка, которая уронила этот стенд, находилась за конструкцией. Зачем она туда залезла, непонятно. Расстояние между конструкцией и стеной — 30 сантиметров, то есть, чтобы туда попасть, надо приложить усилия, — рассказали E1.RU в галерее Главный проспект. — Потом вышла смотритель и попросила всех оставаться на своих местах, но эти девушки забрали свою одежду в гардеробе и уехали.В полиции на допросе девушка рассказала, что после падения картины она хотела обратиться к охране, но никого не нашла, а потом оставила номер своего телефона. Но в галерее эту информацию опровергли. Сотрудники вычислили нарушительниц по камерам видеонаблюдения, а когда связались с ними, то те ответили, что будут общаться только через адвоката.Ущерб от действий любительниц селфи серьёзный. Сотрудники галереи собираются взыскать его с девушек.— У двух работ сломаны рамы и стекла, а у картины Дали ещё есть глубокий порез от стекла длиной 10 сантиметров, — сообщили в галерее. — Её придется реставрировать, если это, конечно, возможно сделать. Сейчас отправлены запросы на реставрацию в музеи Екатеринбурга, Москвы и Германии, где эти картины были приобретены. Ущерб в несколько тысяч евро.Обе картины принадлежат владельцу галереи Главный проспект Олегу Гусеву. По данным источника E1.RU, он купил их вместе с другими работами, папкой, в которой было 80 картин. Стоимость всех вместе — от 20 до 40 тысяч евро. Это произведения из серии Капричос, которая впервые выставляется в России. Сначала испанский художник Франсиско Гойя сделал ряд гравюр о человеческих пороках, а через 180 лет Сальвадор Дали представил своё прочтение этих картин.Инцидентом занимались в полиции, но возбуждать уголовное дело не стали, потому что не нашли состава преступления в действиях девушек. Падение стенда с картинами попало на видео камер наблюдения.