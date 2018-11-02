Дому № 209 по улице Добросельская может грозить обрушение, полагают общественники организации ЖКХ-Контроль. Месяц назад их вызвали жители дома, заметив на фасаде трещины. Общественные контролёры спустились в подвал, и обнаружили, что его часто заливает вода. Из-за этого идёт деформация стены - настолько явная, что в квартире на первом этаже в нескольких местах треснуло оконное стекло.

Дому № 209 по улице Добросельская может грозить обрушение, полагают общественники организации "ЖКХ-Контроль". Месяц назад их вызвали жители дома, заметив на фасаде трещины. Общественные контролёры спустились в подвал, и обнаружили, что его часто заливает вода. Из-за этого идёт деформация стены - настолько явная, что в квартире на первом этаже в нескольких местах треснуло оконное стекло. Организация "ЖКХ-Контроль" потребовала от управляющей компании принять меры. Кроме того, проинформировала о случившемся Государственную ЖилИнспекцию. Но за месяц ситуация не изменилась. На трещины не поставлены даже "маячки", которые дали бы представление о том, насколько быстро увеличиваются трещины.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Выдано предписание до 31-го декабря устранить нарушения. Наша задача - проконтролировать, будут ли они выполнены. Если нет, то добиться привлечения к административной ответственности директора управкомпании, потому что он ответственен за всё, что происходит на его жилищном фонде".