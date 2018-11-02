Украинские байки про Крымский мост заполонили Сеть. Какую только дикость не придумают наши соседи, чтобы очернить возвышающегося над Керченским проливом красавца. Один из таких фейков гласит, что трассу может обрушить мощный ледоход. Дни.ру связались с инфоцентром Крымский мост и выяснили, насколько реально подобное развитие событий. Специалисты легко отбили нападки агрессивных экспертов из Незалежной.

Украинскиебайки про Крымский мост заполонили Сеть. Какую только дикость непридумают наши соседи, чтобы очернить возвышающегося над Керченскимпроливом красавца. Один из таких фейков гласит, что трассу можетобрушить мощный ледоход. "Дни.ру" связались с инфоцентром "Крымскиймост" и выяснили, насколько реально подобное развитие событий. Специалисты легко отбили нападки агрессивных "экспертов" из Незалежной."Всовременном мостостроении накоплен достаточный опыт, чтобы строитьмосты, которые больших льдин не боятся", – рассказали нашему изданиюэксперты инфоцентра. Они заверили, что опоры у надежные и расстояние между ними рассчитано на то, чтобы лед проходил свободно."Отопоры до опоры – 50-60 метров, за исключением фарватерного участка. Тамдлина пролетов вообще 227 метров. Помощь такому мосту во время ледоходане потребуется, тем не менее ледовая обстановка в регионеконтролируется, выполняется мониторинг, в том числе спутниковый", -рассказали в инфоцентре.случае возникновения необходимости крушить ледовые поля, отметилиэксперты, будут задействованы специальные суда из Новороссийска."Кстати, Крымский мост уже самостоятельно пережил один ледоход зимой2017 года. Лед толщиной до 12 сантиметров на несколько суток сковалучастки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорамимоста с азовской стороны на черноморскую", – заключили специалисты.Ранее "Дни.ру"публиковали разоблачение еще одной украинской байки – о том, что переправа через Керченский пролив может не выдержать мощный шторм. Вначале сентября некоторые украинские комментаторы очень надеялись, чтоне устоит перед бурей, которая обрушилась на полуостров.В инфоцентрепризнали, что затяжной сильный шторм и нагонная волна в Керченскомпроливе – обычное дело, однако подчеркнули, что перед строительствомтрассы инженеры сделали анализ сводок погоды за многие годы, изучилимаксимумы, благодаря чему удалось запроектировать мост с большим запасомпрочности."Модельарок – наиболее уязвимых перед ветром элементов моста – испытали мощнымураганом в аэродинамической трубе. Чтобы не допустить колебаний этихконструкций с высокой парусностью, их оснастили специальнымиустройствами – "обтекателями", которые работают по принципу крыласамолета", – отметили в инфоцентре "Крымский мост".Нуа пока на Украине захлебываются желчью, Крымский мост ставит новыерекорды. Со дня открытия трассы до конца октября по ней проехали большетрех миллионов транспортных средств. Среднесуточная интенсивность сначала октября превышает девять тысяч автомобилей в сутки, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Почти 20% трафика составили грузовые машины.Автомобильная часть трассычерез Керченский пролив была открыта в мае 2018 года президентом РоссииВладимиром Путиным. Глава государства лично проехал по дороге за рулемКамАЗа.Сейчаспродолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбиваютсваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено наследующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другиегорода полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,Казанью, Екатеринбургом.