Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на отсутствие сил. Бурная столичная жизнь так вымотала модель, что она решила сбежать.

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожаловалась на отсутствие сил. Бурная столичная жизнь так вымотала модель, что она решила сбежать.Анастасия опубликовала в личном Instagram обращение к фолловерам. Девушка призналась, что за последнее время на нее "навалилось много эмоционального груза".Решетова поняла, что больше не может оставаться в России, поэтому на какое-то время она сбежала из осенней Москвы на жаркий курорт. "А теперь я на райском острове и это словно глоток свежего воздуха после долгой задержки дыхания ))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила красотка.Модель отметила, что после прилета долго не могла встать с кровати, она была лишена сил и постоянно спала. "Это акклиматизация и она меня не щадит нигде, где тропикал климат", – добавила Анастасия.Отметим, что в последнее время в СМИ постоянно муссируются слухи об интересном положении модели. Поговаривают, что девушка ждет первенца от Тимати. Якобы из-за скорого прибавления рэперу пришлось сделать Решетовой предложение руки и сердца.Между тем, модели уже порядком надоели эти сплетни. В недавнем интервью Анастасия сообщила телеведущей Регине Тодоренко, что не беременна. Однако добавила, что если у нее когда-нибудь родиться мальчик, то назовет сына либо Артемом, либо Тимуром.